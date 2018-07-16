«Тайная история»: Марксисты пытались завербовать инопланетных пришельцев

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Тема космоса в последнее время, трансформировалась из разряда сакральных загадок, в коммерческую плоскость, где аферисты, вроде Илона Маска решают свои сугубо меркантильные задачи.Конспирологи настаивают на давних и всеобъемлющих контактах с инопланетным разумом.

Однако западные конспирологи доказали, что марксисты еще на заре космической эры, пытались завербовать инопланетных пришельцев, используя их в сугубо политических целях. Тайная история взаимоотношений последователей Троцкого, прослеживается в дневниковых записях его верных соратников. Настоящим пророком Космогонии, считался Константин Циолковский и последователь некоторых его идей Альберт Эйнштейн.

Именно они дали толчок для понимания чуждых миров, о которых в своих трудах упоминал Карл Маркс. Теория отрицания иерархии по всем признакам, являлась крайне важной для понимания устройства цивилизаций, стоящих на высшем уровне социальных отношений. Первыми уфологами, несмотря на то, что этот термин был закреплен через много лет, были именно марксисты-социалисты. Именно они внесли первое зерно в сознание человечества, что во Вселенной существуют цивилизации, лишенные индивидуального меркантилизма и государственной бюрократии.

Все это можно назвать политическим бредом, если бы не найденные недавно записки секретаря Троцкого Посадаса, в которых были обозначены визитеры с весьма непривычными для человеческого восприятия именами. Судя по всему, итогом данной беседы стала книга Посадаса «Космизм и Троцкизм». В настоящее время это издание является библиографическим раритетом, так как было почти всем тиражом выкуплено неизвестным лицом. После такого прецедента, правительство США с подачи теоретика мирового правительства Джона Моргана, отслеживает все контакты уфологов с представителями левых сил.