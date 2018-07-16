ВЦИОМ: Россияне не могут найти оправдания расстрелу царской семьи

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К сотой годовщине расстрела семьи Николая II провели опрос среди населения России, благодаря которому удалось выяснить, как относятся жители к беспощадно убитой семье.

ВЦИОМ озвучил результаты, по которым стало понятно, что россияне не могут найти оправдания расстрелу царской семьи – 57% респондентов считают расстрел «чудовищным» действием. 43% опрашиваемых заявили о своей симпатии к императору Николаю II. Только треть россиян заявила о своем отрицательном отношении к экс-правителю.

Примечательно то, что положительные оценки поставили люди, старше 45 лет, а негативно – молодые люди до 24 лет. Четверть из опрошенных заявили о том, что император и его семья понесли наказание заслуженно - 29%, но даже они уверены, что для семьи правителя это было очень жестокое возмездие. Лишь малое количество не проявили никакого интереса к Николаю II -7 %. Еще 4% проявили сочувствие к царской семье, а 3% опрошенных говорят, что расстрел имел место быть.

Гендиректор ВЦИОМ сказал, что независимо от результатов опроса, царская семья заслуживает сочувствия и уважения. Валерий Федоров считает, что очень важно вспоминать с хорошей стороны последнего царя Российской империи и уважать историю.

Как сообщают представители центра, всего в опросе были задействованы более 1600 людей из всей России.