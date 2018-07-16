«Утащил и обглодал ребёнка»: В Новой Зеландии рассказали о новом монстре-людоеде

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На протяжении 200 лет чудовище похищало пожирало местных жителей, пока его не поймали и не застрелили. Люди рассказали о самых страшных случаях.

В октябре 1886 года в Новой Зеландии в небольшой рыбацкой деревне неподалёку от Хэмилтона рабочие нашли обглоданные кости нескольких овец. Животное паслось неподалёку от берега. В воду же его утащило неизвестное чудовище, которое оставило за собой странный след. Жители рыбацкой деревни собрали всё своё оружие и решили проследить за монстром, устроив засаду.

Все наблюдения привели к Саурскому монстру. Оказалось, что неведомые следы за собой оставило чудовище, которое должно быть похоже на огромного аллигатора или крокодила. Примечательно, что указанных животных подобных размеров в Новой Зеландии никогда не было.

Сейчас же жители района Уаикато рассказали о местном монстре-людоеде, что буквально два месяца, в октябре и ноябре, наблюдали Саурского монстра в местной реке. По словам людей, они не раз видели, как голова неведомого чудовища двигалась по водоёму.

Примечательно, что в 2016 году в районе Уаикато пропала девочка. Её нашли мёртвой у реки. Одна из рук ребёнка была буквально обглодана. В регионе постоянно находят обглоданные кости мелкого и крупного рогатого скота, которых утащил монстр. Специалисты провели анализ и пришли к выводу, что и девочку, и животных утащил и съел один и тот же монстр-людоед.

Двое мужчин рассказали, что они однажды плавали по реке на лодке и заметили под водой огромное существо с большими зубами, торчащими из челюстей, и длинной чёрной шерстью. Чудовище плавало вокруг лодки и пыталось её перевернуть. Погоня продлилась несколько часов, пока перепуганным товарищам не удалось подплыть к берегу.

Спустя несколько месяцев в Раглане на побережье местные жители нашли на пляже спящего монстра, напавшего на мужчин. Чудовище было 4 метра длинной и 2 метра в обхвате. Его застрелили местные рыбаки. Голова монстра была похожа на голову леопарда, огромные зубы размещались в два ряда. В желудке же учёные нашли огромное количество тел птиц. Дальнейшая судьба монстра-людоеда не известна.