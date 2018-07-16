Матвиенко предложила создать единую базу онкобольных в России

Сегодня, 16:04

Число людей, страдающих злокачественными заболеваниями, стремительно растет. Председатель Совфеда считает, что реестр позволит более точно и объективно оценивать общую картину данного заболевания.

Сегодня главной темой заседания совета по региональному здравоохранению при верхней палате стало создание эффективной программы помощи онкобольным и снижение темпов заболеваемости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением создать единую базу онкобольных в России. Дипломат считает, что Федеральный раковый регистр в виде единой общероссийской информационной базы даст возможность извлекать достоверную и объективную информацию о масштабах, характере распространения проблемы, видах наиболее часто встречающихся опухолей, факторах и группах риска, что очень важно для формирования системы и оказания помощи больным злокачественными новообразованиями.

Не стоит забывать о важности развития и совершенствования в России системы паллиативной помощи и реабилитации больных, для чего необходимо качественно подготавливать специалистов-медиков, повсеместно внедрять новые и востребованные образовательные программы в систему НМО.