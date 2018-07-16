Опасные тарантулы размером с обеденные тарелки оказались на свободе

Сегодня, 15:47

Гигантские тарантулы, которые были привезенные в Великобританию из Бразилии, случайно оказались на свободе и могут угрожать местным жителям. Сообщается, что сбежавшие тарантулы размером с обеденные тарелки.

Было обнаружено, что трое детенышей-тарантулов пережили автомобильную аварию, и сбежали в английскую деревню. Однако водитель автомобиля, который перевозил пауков, утверждает, что видел, как после столкновения помимо детенышей ещё и два больших тарантула скрылись в лесу. Эксперты утверждают, что данные существа из Бразилии не выживут долго в британском климате, однако это совсем не успокоило местных жителей, которые теперь панически боятся встретить пауков размером с обеденную тарелку.

Специалисты говорят, что тарантулы являются популярными домашними животными, потому что они считаются «послушными». Но если их спровоцировать и разозлить, то пауки могут больно укусить, а их яд вызывает у человека раздражение кожи и даже слепоту.