Сегодня, 15:48

На Невском проспекте пешеходы были шокированы зрелищем, которое им пришлось лицезреть.

Как рассказывают очевидцы, в Петербурге полуголый мужчина показал прохожим голую девушку, когда ехал на мотоцикле. Сам мотоциклист был в шортах, но с голым торсом. Даже в этой ситуации пара соблюдала ПДД – на них были шлемы. Свидетель данного инцидента сожалеет, что не успел снять на видео «сладкую парочку». Он считает, что девушка для приличия могла бы надеть купальник.

Ранее на дороге заметили не менее странную пару, правда, в машине. Молодые люди, стоя в пробке, решили не терять времени и заняться сексом. Удивительно, но остальные участники дорожного движения не возмущались, а просто делали фото «на память».