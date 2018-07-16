«Вода живая и мертвая»: Опасайтесь смертельной порчи

Сегодня, 14:20

Она способна излечить от любой болезни и загнать в могилу за считанные дни. Маги поделились опытом правильного сбора воды и рассказали, как уберечься.

В магической практике существует понятие вода живая и мертвая. Живую берут в родниках и чистых водоемах, причем обязательным условием выступает наличие течения. Таким образом, идет постоянный обмен энергиями. Поскольку вода имеет свойство накапливать информацию, течение и делает ее живой и исцеляющей.

Мертвой воду считают, если ее взяли в болоте со стоячей водой, а также использовали воду, в которой омывали покойника или промывали крест и надгробие на кладбище. Подобные манипуляции предназначены для смертельной порчи и маги твердят: «опасайтесь такой воды!».

Для сбора как живой, так и мертвой воды существуют определенные правила, только тогда она будет работать в нужном колдуну русле. Это очень хорошо для всех людей, иначе простой сбор материала для ритуалов спровоцировал бы настоящую магическую войну с жертвами. Естественно, скептики предпочитают не комментировать мнение о воде, ведь они не верят в само существование магии.