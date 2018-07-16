Нумерологи рассказали, как привлечь «кучу денег»

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Личностный код богатства может помочь в заработке, но стоит пользоваться советами специалистов и талисманами, считают эксперты.

Нумерология способна объяснить многие вещи. Однако самое большое внимание специалисты уделают науке и деньгам, ведь оны связаны числами и математическими вычислениями. Нумерологи утверждают, что у каждого человека есть некий код богатства, отвечающий за денежную фортуну.

Различные числа имеют свою определённую силу, характер и взгляд. По словам специалистов, их способ позволит узнать, какая денежная судьба будет ждать человека в будущем и как её можно изменить. Для этого необходимо высчитать код богатства.

Персональный код богатства считается на основании даты рождения. Если человек родился 05.10.1979, то нужно сложить первые 4 цифры: 0+5+1+0 = 6. Полученное число становится персональным кодом богатства, которое не меняется всю жизни.

Если же человек родился 29.08: 2+9+0+8=19,- результат стоит пересчитать. Дело в том, что конечное число не должно превышать 9. Необходимо ещё раз сложить составляющие числа: 1+9=10, 1+0=1.

Если персональное денежное число человека 1, то оно символизирует начало. 1 – это точность в деньгах. Люди с данным числом должны ответственно относиться к деньгам, ведь «начало» большого капитала составляет 1 доллар, это и будет талисманом.

Люди с цифрой 2 могут легко найти деньги, но не тратить. Они умеют заработать, но вот копить или хранить их нет. Такие люди чаще всего играют в азартные игры. Лучший талисман для них – подкова.

Для человека с цифрой 3 денежные условия всегда благоприятные. Они ставят деньги в приоритет, но вот таким людям стоит понимать, что без работы финансы в руки не попадут.

Люди с цифрой 4 очень благоприятны для богатства. Лучшим талисманом для них являются кольца. Однако деньги к такому человеку приходят только после свадьбы.

Цифра 5 говорит безоблачности. Людям с этим числом стоит правильно расстанавливать приоритеты и не рассказывать о планах другим. Лучший талисман – 5-центовая монета.

Цифра 6 соединяет духовный и материальный миры. Человеку стоит прибегать к интуиции в принятии финансовых решений. Люди с цифрой 7 могут много тратить и раздавать в долги, им стоит стать мудрее. Цифра же 8 говорит о том, что круговорот денег будет преследовать человека. Покупать стоит вещи, позволяющие развиваться.

И наконец, людям с цифрой 9 нужно не впадать в крайность, тратить и зарабатывать в равной степени. По словам экспертов, если следовать этим правилам, то можно заработать и получить целую «кучу денег».