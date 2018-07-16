В Кавказском заповеднике фотограф встретился с 34 медведями

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Главными в научной работе стали мать и ее малыш, ролик опубликован в YouTube. Павел Мудров рассказал о своем исследовании в Facebook.

В Кавказском заповеднике фотограф Павел Мудров встретился с 34 медведями на массиве Джуга. Самой забавной ситуацией он называет встречу с матерью и ее малышом, от удивления и шока самка даже выронила изо рта траву, которую минуту назад беспечно жевала.

Ролик был опубликован в YouTube, где его просмотрели 825 пользователей. Судя по кадрам, мудрая мать, заметив непрошенных гостей, сначала оценила потенциальную опасность для своей семьи, а после быстро увела медвежонка из этой зоны. Видимо, она хорошо знает, что встречаться с человеком нет необходимости. По словам Мудрова, он не берет с собой оружие, так как не боится медведей.