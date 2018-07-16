«Извини, педофил»: Илон Маск высказался о дайвере, спасавшего детей из пещеры в Таиланде

Сегодня, 13:08

За критику своей мини-субмарины миллиардер решил доказать её эффективность, усомнившись в компетентности спасателя.

Недавно основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск решил лично принять участи в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Изобретатель и миллиардер решил создать мини-субмарину для спасательной операции. Однако время создания устройства заняло очень много времени. До прибытия в Таиланд Илона Маска часть детей спасли дайверы.

Оставшихся детей решили спасать уже привычным способом, однако Илон Маск раскритиковал опасную ситуацию. Он заявил, что руководитель операции был не компетентным. Будучи политиком, он не был специалистом. В успешном завершении операции огромную роль сыграло везение. Кроме того, мини-субмарина справилась бы с установленной задачей намного лучше.

В ответ на слова Илона Маска британский дайвер Верн Уонсорт, принимавший участие в спасении детей, заявил, что глава SpaceX и Tesla якобы просто решил пропариться. Мужчина предложил Илону Маску «засунуть свою подлодку куда поглубже».

Илон Маск не растерялся и высказался о дайвере, спасавшего детей. Он заявил, что не видел его на спасательной операции. Маск попросил его опубликовать доказательства о том, что он спасал детей.

Затем миллиардер написал, что пройдёт субмариной весь путь по пещере, доказав её превосходство. Маск добавил: «Извини, педофил, ты сам попросил об этом».