"С чего бы?": В Москве во время ЧМ-2018 родились более 200 Артемов и 22 Игоря

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Большинство 57-летних мужчин на постсоветском пространстве носит имя Юрий. Статистику можно не проверять, в 1961 году Гагарин стал первым в мире космонавтом.

Стоит ли удивляться, что в Москве во время проведения ЧМ-2018 родились более 200 Артемов и 22 Игоря. Хотя работники столичного ЗАГС отказываются проводить параллели, имена, данные мальчикам в июне, не вызывают сомнений во влиянии Чемпионата мира. Артем Дзюба может в очередной раз «отдать честь», только уже молодым отцам, которые нарекли своих наследников в его честь. Игорь Акинфеев своим подвигом во время матча со сборной Испании возродил в России имя, потерявшее популярность.

В конце июня среди москвичей появилось 273 Александра, большинство из этих решений родителей Александр Головин смело может отнести и на свой счет. Далее по списку идут имена Максим, Михаил, Иван, Дмитрий, Кирилл. Популярным остается Матвей. Вероятно, родители перечитали русскую классику, поэтому стало намного меньше таких имен, как Трофим и Герасим, которые с оглядкой в историческое прошлое, никак нельзя назвать «креативными».