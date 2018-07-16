Сегодня, 12:10

В том, что «Летать легко» убедились многочисленные участники и зрители одноименного феерического фестиваля, оценившие традиционную китайскую традицию выпускать свои мечты и потаенные желания в небесную высь.

Воскресным днем в небо над Челябинском взмыли воздушные змеи, драконы и бабочки, которых горожане создали своими руками. Детвора, привыкшая к общению с виртуальным миром, с восторгом запускала конструкции, которые смастерили их папы и дедушки, еще заставшие времена, когда запуск воздушного змея являлся привычным делом во время летних каникул.

Как говорят организаторы фестиваля «Летать легко» их целью было объединить семьи вокруг созидательного и увлекательного дела. Во время мероприятия на площади Челябинска работали мастер-классы, где всех желающих обучали хитрому, но доступному искусству создания воздушных конструкций разных видов. Творческая фантазия победителей фестиваля, превзошла все ожидания. Змеи были причудливы по форме и обладатели великолепными аэродинамическими качествами.