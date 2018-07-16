«Подлатать стену»: Китайские туристы разгребают пляж в бухте Стеклянной

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Их не волнует знак, что камни вывозить нельзя. Нашествие китайцев пугает жителей Владивостока, ведь так недолго и до песка добраться.

Китайские туристы в буквальном смысле разгребают знаменитый пляж Владивостока в бухте Стеклянной. Они приходят отдыхать с пакетами и сумками, тщательно отбирая подходящие стекла, омытые морем. Такое поведение шокирует и раздражает россиян, о чем в Сети бурно разговаривают.

Пользователи смеются, что российские камни нужны туристам, чтобы подлатать Великую Китайскую стену. Другие предполагают, что из «ворованных» стекол будут сделаны китайские сувениры, которые в итоге купит турист из Российской Федерации. Примечательно, что иностранцы в упор не хотят замечать специальной таблички, запрещающей подобные действия.