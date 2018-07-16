Сорванные торги заставили 76-летнюю жительницу Сахалина жить без зубов

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На объявленный министерством здравоохранения аукцион по закупке зубных имплантов не вышла ни одна компания. Из-за этого 76-летняя сахалинка вынуждена уже полгода жить без зубов и питаться через трубочку.

В январе текущего года 76-летняя жительница Сахалина пришла в стоматологическую клинику для проведения положенного ей по закону бесплатного протезирования. Специалисты областной стоматологии сняли у пациентки все необходимые замеры, провели подготовительные мероприятия по проведению протезирования – удалили оставшиеся у женщины зубы для установки имплантов на штифтах.

Спустя полгода бабушка еще не увидела своих протезов. Пострадавшая неоднократно обращалась в клинику с просьбой помочь ей, ведь она вынуждена питаться через трубочку только жидкой пищей. Оказалось, что министерство здравоохранения России объявило тендер на изготовление подобных протезов, но на него не пришел не один предприниматель. Следующий конкурс состоится только 30 июля, но его прохождение тоже пока под вопросом.

Согласно статистике в текущем году, бесплатным протезированием уже смогли воспользоваться 568 стариков, а годовой план – 935 пациентов, но его выполнение пока находится под угрозой.