«Желание разрушения»: Почему люди готовятся к Апокалипсису

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Угроза Третьей мировой войны, глобальное потепление и восстание роботов держат в страхе все население Земли. Самые богатые строят бункеры и самолеты, другие довольствуются стратегическим запасом продуктов и необходимых предметов. Психологи выдвинули свою теорию.

Примечательно, что многие популярные видеоигры и фильмы построены на идее постапокалиптического мира, где выжившим приходится бороться за свое существование. Откуда у человечества возникает желание разрушения и почему люди постоянно готовятся к Апокалипсису, многие годы разбираются психологи и выдвигают свои теории. Кажется, будто высшие мира сего навязывают нам идею конца света, вызывая паники и массовые беспорядки.

Те, кто обладает высоким бюджетом, могут позволить себе оборудовать бункер под землей на нужной глубине со светом и водой, в общем со всеми удобствами. Это позволит прожить некоторое время в результате крушения мира. Другие довольствуются запасом продуктов питания и воды сроком на три месяца. Каждый имеет свой план подготовки к Апокалипсису и каждый уверен, что он сможет выжить.

Ранее люди больше всего опасались глобального потепления, падения метеорита или извержения вулканов, но с развитием технологий эти варианты уступили более масштабным версиям: Третья мировая война, восстание роботов и захват Земли инопланетянами.

Для человечества в целом был бы полезным опыт создать древо возможного будущего, идею которого предложил Бернар Вербер в своей книге «Зеркало Кассандры». Там герои запустили проект в Сеть и каждый желающий смог создать свою версию будущего и последствия ее. Таким образом, человечество могло бы исправить положение или хотя бы задуматься о «если бы…». Именно мысль порождает действие, а не наоборот.