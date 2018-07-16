Уфологи обнародовали доказательства наличия в Арктике и Антарктике НЛО

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Пришельцы находятся в ледяном регионе и распространяют там смертельные бактерии, считают уфологи.

Уфологи из Индии недавно побывали в Арктике и Антарктике. Целью экспедиции стал поиск пришельцев на этом, казалось бы, непригодном для жизни гуманоидов месте.

Специалисты обнародовали материалы, в которых указывается, что каждый год появляются сотни сообщений о наблюдениях НЛО над ледниками. Кроме того, каждый желающий может найти через приложение Google Earth доказательства наличия таинственных объектов внеземного происхождения в Арктике и Антарктике. Охотники за инопланетянами заявляют, что они постоянно находят места высадок пришельцев и места столкновения их кораблей с ледниками. Кроме того, всё это сопровождают непонятные облачные образования.

Учёные из NASA ещё в апреле установили наличие дыр в канадском арктическом морском льду. Также в прошлом в Сибирской Арктике появлялись глубокие кратеры, диаметром в 80 метров. Каким образом они появились на снегу, никто не установил до сих пор.

Многие уфологи также находили в Аляскинской Арктике огромные идеально круглые камни, возможную вершину затерянной пирамиды Атлантиды и заброшенные космические корабли пришельцев.

Учёные древности не раз описывали НЛО, пролетающие над «замёрзшими морями». Кроме того, их встречали и в 1800-х годах. В это же время, Арктика и Антарктика остаётся одним из самых малоизученных мест на Земле.

Уфологи рассказали, что инопланетяне терпели крушение в вечных льдах не один раз. Пришельцы с их кораблями замерзали, но сейчас, когда наблюдается проблема глобального потепления, всё стало таять и мир стали переполнять инопланетные бактерии.

Кроме микроорганизмов встречаются и различные смертельные водоросли, которых больше нет нигде на планете, кроме Арктики и Антарктики, не встречались.

Специалисты уверены, что виной всему НЛО. Именно они нарушают экосистему региона, в погоне за человечеством.