Модель Sports Illustrated вышла на подиум с кормящим грудью ребенком

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Модель Sports Illustrated Мара Мартин недавно родила дочь. Однако не собирается уходить в декретный отпуск. Недавно девушка шокировала публику и появилась на модном подиуме с ребенком на руках, которого кормила грудью.

Модель Мара Мартин прошлась по подиуму в купальнике вместе со своей пятимесячной дочерью. На манекенщице было золотое бикини из новой коллекции Sports Illustrated swimsuit. Мартин вызвала восторг у зрителей, поскольку поразила гостей мероприятия своим смелым поступком.

Видео с показала опубликовали на официальной страничке Sports Illustrated в Instagram. Также в показе приняла участие сноубордистка Бренна Хукаби, которая на Паралимпийских играх в 2018 году получила золотую медаль.