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В России правит мафия. Ею стали люди, которых КГБ специально обучал и продвигал. Эксперты рассказали о своём видении будущего.

Эксперты выражают опасения, что такие тираны, как Родриго Дутерте из Филиппин и Реджеп Эрдоган Турции, очень склонны к захвату власти и началу масштабной войны. Именно они и установят новый мировой порядок. Однако проблема состоит в том, что после их избрания на пост президентов, они захватывают огромное количество власти. Тираны получают большое влияние на свою страну, как это было во времена Второй мировой войны.

Профессор Энтони Глис, который работает директором по исследованиям в области безопасности и разведки в Букингемском университете, считает, что в будущем такая модель сильного лидера станет ведущей и власть захватят сильнейшие тираны. Исследователь уверен, что будущее не будет принадлежать либеральным демократам, работающим и торгующим друг с другом в условиях мира. Будущее будет принадлежать сильнейшим мужчинам-тиранам.

По словам Энтони Глинса, такие правители привлекают людей во многих странах. Избиратели из России голосовали за Путина, который и без того имеет огромную власть. Кроме того, в остальных странах третьего мира уже не первое десятилетие правителями становятся именно такого рода диктаторы. Это происходит из-за их обманных методов правления.

Тираны беспощадны. Эта черта имеет различные формы. Кроме того, множество правителей перед выборами спокойно манипулируют законом, чтобы убрать конкурентов. Другие же тираны пользуются грубой силой и оставляют за собой тысячи трупов.

Отличным примером послужит глава Филиппин Родриго Дутерте. Он приказал полиции убивать наркоторговцев на месте, оставляя улицы с реками крови. Дутерте даже хвастался, что лично убил насильника и убийцу, хотя его причастность к преступлениям не была доказана.

Профессор Глис также считает, что модель Путина стала не просто противником, а врагом. Его жёсткие методы правления людьми только набирают обороты. Специалист считает, что Россией управляет мафия. Путин же – безжалостный и сильный человек, обученный КГБ.

По словам профессора Глиса, Россия – единственная страна в Европе, которая изменила свои границы силой. Путин же стал более популярным на фоне самого сильного человека на Земле президента Трампа. Сам же глава США продолжает уничтожать либеральные учреждения по всей стране.