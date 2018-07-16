Ученые: Найден способ борьбы с депрессией

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Проблема борьбы с депрессией вставала хоть раз в жизни перед каждым человеком. Первым помощником в борьбе с ней станут физические нагрузки.

Международная группа ученых провела исследование влияния депрессии на организм человека и нашли пути выхода из нее. Результаты показали, что справиться с таким состоянием можно самостоятельно без помощи медиков. Так, в эксперименте приняли участие 266 939 людей, которые имели отличное психическое здоровье.

В ходе опыта установлено, что основным залогом крепкой психики является высокая физическая нагрузка. Данный фактор абсолютно подходит для людей разного пола и возраста. Такое исследование его автор профессор Фелипе Баррето Шуч стало первым глобальным анализом проблемы депрессии. Исследователи уверенны, что такой способ борьбы с недугом поможет популяризировать здоровый образ жизни. Теперь ученые изучают влияние различных видов спорта на психику человека.

Напомним, что ранее психологи предлагали бороться с депрессией при помощи финансового поощрения, которое было признано одним из эффективных способов борьбы с такой проблемой.