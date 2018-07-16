«Гость из будущего»: Репер 2Pac инсценировал свою смерть

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Тупак Шакур собирался раскрыть тайну мирового господства, но иллюминаты решили ему помешать, считает мужчина, якобы прибывший из 2030 года.

Путешественник во времени, прибывший из 2030 года, в своём недавнем видео заявил, что известный репер 2Pac, настоящее имя Тупак Шакур, вовсе не умер. Известный репер в 1996 году просто инсценировал свою смерть из-за иллюминатов из секретного общества мирового господства.

Гость из будущего заявил, что в 1996 году 2Pac не был застрелен. Он до сих пор жив и вынужден скрываться от взоров общества. Дело в том, что известный репер был вынужден придумать свою смерть из-за того, что на него охотились люди из секретного общества мирового господства. Тупак Шакур собирался раскрыть их тайны, а будучи очень популярным во всём мире, эта информация распространилась бы очень быстро.

По словам путешественника во времени, когда он попал в будущее, то хотел собрать как можно больше информации. В 2030 году ему рассказали, что иллюминаты стреляли в 2Pac, но он получил ранение и выжил. Общество мирового господства давало ему мировую славу, но когда Тупак Шакур решил всё рассекретить, его решили убить. Попытка не удалась и репер вынужден скрываться.

С иллюминатами 2Pac познакомили друзья-реперы, которые состояли в обществе.

Тупака Шакура застрелили, когда ему было 25 лет. Репер вышел из клуба и к нему навстречу подъехал чёрный BMW, принадлежавший главе Death Row Records, с которым работал 2Pac. Кто стрелял в репера на самом деле, не известно до сих пор.