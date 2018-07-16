«Ты тварь такая:» После финала ЧМ-2018 в Сеть попало видео с допросом Pussy Riot

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Полицейский кричит на молодую девушку с парнем, но когда узнаёт, что тот работает адвокатом, сразу же начинает вести себя тише.

В отношении участников Pussy Riot, которые на финале ЧМ-2018 совершили свою акцию, возбудили административные дела. Недавно же в Сеть попало видео с допросом молодого парня и девушки.

На опубликованном ролике видно, что после финала ЧМ-2018 по футболу в «Лужниках» полицейский задаёт различные вопросы задержанным. Правоохранитель поинтересовался, где молодые задержанные люди достали полицейскую форму и стал просить у коллег наручники.

При просмотре ролика слышно, как полицейский непрофессионально и неуважительно обращается к молодой девушке. Он обращается к ней: «Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество!».

Затем правоохранитель начинает кричать на задержанных, что мол из-за них «России введут штрафные санкции» и Pussy Riot подставили страну. Никаких аргументов в споре полицейский не приводит. Интересно, когда он узнаёт, что задержанный парень работает адвокатом, то он сразу же начинает говорить спокойным голосом и видеозапись заканчивается.