Казанская киностудия обещает красивое кино о ЧМ-2018

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В Татарстане снимут фильм, который посвятят Чемпионату мира 2018.

Фильм будет снят киностудией «Татаркино». Казань получила возможность снимать картину после того, как одержала победу в конкурсе, который проходил под патронажем Министерства по делам молодежи и спорта.

Директор студии Миляуш Айтуганов обещает, что это будет очень красивое кино. Для съемок будут использованы видео, которые снимали футбольные болельщики.

Казань гостеприимно встретила у себя шесть матчей: четыре игры группового этапа, 1/8 и 1/4.

Финальный матч ЧМ 2018 завершился сегодня на московском стадионе «Лужники». Победу одержала сборная Франции.