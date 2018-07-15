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Можно не пугаться, с неба в этот раз прилетел не НЛО. Этот неожиданный гость стал приятным подарком.

В Суздале на огороды падают с неба гигантские огурцы. Вернее не они, а куклы-символы, одетые, к тому же, в форму футболиста.

В Суздале проводился очередной Праздник Огурца. В небо запустили куклу, изображавшую символ праздника.

Полёт «огуречного чемпиона» оказался недолгим. Он приземлился на один из местных огородов. Теперь его хозяина ожидает подарок.

Гигантские огурцы летают в Суздале на свой праздник не в первый раз. Мероприятие стало традиционным.

Праздник Огурца в Суздале стал международным и уже 18-м по счёту. Он будет продолжаться на протяжении двух дней с масштабной конкурсной и развлекательной программами.

«Воздушные огурцы» каждый раз имеют новое амплуа. Тот, к кому они приземлятся, получат заслуженные подарки от спонсоров праздника.

В этот раз неожиданный подарок приземлился неподалёку. Какой подарок ожидает владельца огорода, пока не известно.

При запуске, все гости праздника могут прикрепить к огурцу свои пожелания. Статистика о том, насколько они сбываются, не ведётся.

В то же время известно, что находят подобных кукол очень не часто. В частности, огурец, запущенный в небо на День космонавтики в 2016 году, был обнаружен ровно через год на этот же праздник.

Всего было найдено лишь пять «небесных огурцов». Нынешний смог пролететь лишь 110 километров и стал шестым.