Сегодня, 17:50

Объявлять голодовку в некоторых случаях легко. В особенности, когда знаешь, что кормить всё равно будут.

Зато образ «героя» за всё святое. Бросьте, говорят политологи, хотел бы умереть за Украину – возможности есть. Ада Роговцева придерживается другого мнения, полагая, что Сенцов «мучается» при кормёжке через нос.

Роговцева сравнила спасение жизни своего кумира с пытками. Занятные пытки, ответили политологи, с головушкой-то всё ли в порядке. Космонавты тоже питаются не как все люди. Так что теперь, называть МКС пыточной камерой.

Роговцева настаивает, что Сенцов получает пищу не через рот, а через нос, что весьма болезненно. Ей уже ответили, а что делать, если через рот он отказался. Выбор есть. Но бывшая советская актриса продолжает считать это пытками.

Остаются очень интересные вопросы. Надежда Савченко активно «голодала» в российской тюрьме, и ничего с ней не сделалось. Она не решается повторять это в украинской.

Может быть, Роговцева озадачится вопросом, почему. Нет, ей не интересно. Видимо, потому, что там «пыток питанием» не будет.

Журналист Олесь Бузина, неугодный киевским властям, возможно, не отказался бы от питания через нос в тюрьме. Однако, Украина решила на это не тратиться. Его просто «грохнули».

Роговцева этим нимало не озабочена. А вот реального украинского террориста она возлюбила так, что забыла, что всем в своей жизни обязана СССР.

Наверное, не читала Библию. Там говорится о «не помнящих родства своего».