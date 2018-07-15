Сегодня, 15:44

Шокирующими даже для многоопытных сотрудников Роспотребнадзора, явились результаты комплексной проверки предприятий по переработке молока в регионе.

В Рязанской области обнаружены призрачные поставщики молочной продукции, которые не находятся по адресам, указанным на этикетках. Все они являются обществами с ограниченной ответственностью и носят названия «Веста», «Март» и «СкайМилк». Кроме того, из 516 проб молока, сметаны и кефира, проведенных специалистами, чуть менее двух процентов дали негативные результаты. Массово нарушаются требования по гигиеническим и химическим показателям.

Например, фальсификация ингредиентов, присутствующих в конечном продукте, представленных для массовой продажи, составила 1,6%. К счастью для потребителей и производителей, ни в одной пробе не было обнаружено присутствие ГМО и веществ радиоактивного свойства. Тем не менее, ряд предприятий Рязанской области были оштрафованы, а некоторым вынесены официальные предписания. По мнению экспертов, только тщательные проверки позволят впредь сократить риск заболеваний от употребления молочной продукции.