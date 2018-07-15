Увлёкшийся паркуром парень скакал по крышам Воронежа

Сегодня, 15:42

В изумление привел жителей Воронежа молодой человек, который проделывал трюки на крыше магазина «Мир вкуса».

Парень похоже, увлекается паркуром. Оттачивать свое мастерство он решил на глазах изумленных прохожих, которые наблюдали, как ловко парень перескакивает по неровностям крыши. С удивительной скоростью с одного «гребня» на другой он, буквально, перелетает. Жители Воронежа отнеслись к такому развлечению парня по разному.

Одни, видя как он скакал, обвинили его в хулиганстве и глупости. По их мнению, подвергать себя такой опасности неоправданно. Другие его поддержали, считая, что через пару лет его мастерство возрастет и это занятие полезная тренировка.