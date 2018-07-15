Супрун: Сметаной и кремами лечить солнечные ожоги крайне опасно

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И. о. министра здравоохранения развеяла все распространенные теории о лечении УФ-травм, и дала основные рекомендации по безопасному лечению повреждения.

Ульяна Супрун рассказала, что лечить солнечные ожоги сметаной, маслами, пастой или кремами на жировой основе крайне опасно, и не понятно, почему люди считают данный метод крайне эффективным в случае ранней обработки пораженных участков. Эксперт отметила, что необходимая помощь зависит от степени полученного ожога, и дала основные универсальные рекомендации по оказанию первой помощи.

Министр призывает сразу же переместить человека в холодное место вне зоны распространения солнечных лучей, и любым способом охладить пораженные участки. Если повреждена обширная площадь тела, то допустимо употребление обезболивающих медикаментов. При наличии симптомов общего перегрева следует смочить кожу прохладной водой, на крупные сосуды приложить холодный компресс, после чего место ожогов обработать водорастворимыми препаратами. Ни в коем случае нельзя использовать жирорастворимые средства, так как они формируют на кожу пленку, что лишь усугубит состояние. Пузыри следует обработать неспиртовыми антисептическими и водорастворимыми мазями. Жирные и витаминные наружные средства можно наносить лишь через 5-6 суток после солнечного ожога.

Супрун отметила, что в случае сильных ожогов лучше обратиться к врачу, а вот с легким покраснением можно справиться самостоятельно.