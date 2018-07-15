Монах Авель пророчит России зловещее будущее

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Образы в пророчестве начинают находить своих двойников в реальной политике. На первый взгляд, это не касается ситуации с Донбассом, Крымом и Украиной.

Монах Авель, предсказавший смерти всем императорам Российской империи, начиная с Екатерины Второй и, заканчивая, Николаем Первым. Все правители, узнавав свою участь, спешили закрыть старца за решетку, запрещая заниматься предсказанием. На сегодняшний день нет подлинных тексов, которые написал монах Авель, но активно публикуются его заметки, полученные посредствам пересказов и писем. Старец пророчит России поистине зловещее будущее, которое сопровождается распадом государства на отдельные регионы. Эксперты полагают, что РФ может разделиться на республики и у каждой будет отдельный правитель.

Ситуацию исправит Великий Всадник, который придет в момент, когда каждому станет грозить смерть. Именно он сможет заново соединить Россию в «одно дерево». Что касается Донбасса, то Авель предсказывал окончание войны в регионе в 2017 году. Из этого следует, что правдивость предсказаний сомнительна, или Киев скрывает этот щепетильный момент.

Примечательно, что о пророчествах монаха Авеля впервые широкой общественности рассказал Павел Глоба, распространивший в 1988-1990 годах интересные факты, которые в будущем вылились в распад СССР и приход к власти Бориса Ельцина. Преемником последнего стал «маленький человек с черным лицом», восседающий на плечах Титана Бориса. Полагается, что это может быть Владимир Путин, но каждый трактует пророчества по-своему.