Сегодня, 14:02

Несмотря на реальную угрозу жизни, потерю профессиональной репутации, одновременно с негласной выдачей «волчьего билета», независимые журналисты и конспирологи продолжают давать общественности сведения о «гостях из будущего», которые раскрывают тайные механизмы создания глобальной деспотии.

Правительства развитых стран, посвященные в теорию мировой гегемонии транснациональных корпораций, преследуют путешественников во времени и пресекают появление негативных сведений о будущем человечества, которое находится под запретом для понимания «биомассы». Этому есть множество свидетельств, которые постоянно дезавуируются официальной наукой, «прикормленной» власть имущими. Дэвид Рокфеллер, который является идеологом тайного мирового правительства, в свое время предупреждал, что опасность для глобального управления придет извне.

Действительно, за полвека после его смерти появилось множество свидетельств так называемых путешественников во времени, которые пользуясь максимальным расширением информационного пространства, пытались донести неприглядную правду. Независимые эксперты постарались отделить «зерна от плевел» и сообщить о тех временных странниках, которые представили наиболее достоверные данные.

Некий Эндрю Карлсин, появившийся на Нью-Йоркской бирже 15 лет назад, удивительным образом сумел за короткое время заработать на спекуляциях ценными бумагами 350 миллионов долларов. Учитывая, что неизвестный ранее брокер вложил в первую сделку 800 долларов, им заинтересовались соответствующие службы. Эндрю, после длительного допроса, был вынужден признаться, что прибыл из 2256 года.

После сенсационного сообщения Карлсин пропал, как и упоминания о нем на всех информационных ресурсах. Затем некий человек по имени Лука заявил, что биткоины приведут человечество к полному порабощению. Вода и еда уже к 2050 году будет выдаваться по особому разрешению, только при полной лояльности индивидуума к мировому правительству, которое будет отслеживать мысли и намерения людей. Лука исчез сразу после своего заявления, как и журналист, бравший у него интервью.