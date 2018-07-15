Предсказания: Третья мировая война начнется с атаки Турции на Грецию

Сегодня, 13:50

В ней будут участвовать США, Россия и другие страны, возможно, Китай. Военные позиции будут усиливаться, а первое столкновение американской и российской сторон произойдет над Черным морем, считают предсказатели.

На сегодняшний день публикуются самые разные предсказания и одно шокирует другое. Так, православный старец Паисий Святогорец, пророк 20 века, заявлял, что третья мировая война начнется с атаки Турции на Грецию. Подобные заявления звучали из уст Мефодия Потарского (3 век до нашей эры), священноинокаа Агафангела и старца Иосифа Ватопедского.

По словам последнего, действиями Турции в нападении на Грецию будет управлять США и НАТО, но они не станут напрямую участвовать в конфликте. Когда большая часть территории будет захвачена, за Грецию вступится Россия. Это спровоцирует и другие страны, в итоге развяжется Третья мировая война. Все пророчества говорят о том, что Россия выйдет с сокрушительной победой, а у Турции начнется обратный отсчет и ее города могут стать православными.