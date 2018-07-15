Ушел из жизни уполномоченный по правам человека в Хакасии

Сегодня, 12:25

Утром 15 июля стало известно о гибели 68-летнего Александра Чистотина. Точных сведений об обстоятельствах и месте кончины омбудсмена пока нет.

Сегодня утром неожиданно ушел из жизни настоящий боевой офицер, дважды удостоенный Ордена Мужества, уполномоченный по правам человека в Хакасии Александр Чистотин.

Александр Ильич Чистотин появился на свет 3 января 1950 года в деревне Строганово Красноярского края. После окончания в 1973 году Томского политехнического института имени Кирова трудился в Дальневосточном военном округе, тресте «Абаканвагонстрой» города Абакана, секретарем ВЛКСМ. На протяжении 1980-2000 годов на руководящих должностях трудился в ОВД РХ. За годы службы несколько раз учувствовал в боевых сражениях в Чечне. В 2011 года был избран на должность Уполномоченного по правам человека в РХ.

Коллеги выражают искренние соболезнования семье комсомольского вожака, хорошего человека и начальника, который всегда мог и умел выслушать, понять и помочь.