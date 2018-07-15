Сегодня, 11:55

В Греции триумфально для представительницы России Елены Латыповой завершилось традиционное мероприятие, собирающее красавиц из многих стран мира.

Красавица из Тюмени победила на конкурсе Miss Tourism Planet 2018, завоевав кроме того еще несколько призов, например, «Мисс ЧМ-2018» и «Мисс Бикини». В конкурсе принимали участие незамужние девушки ростом не менее 172 сантиметров со спортивной фигурой, олицетворяющей стремление к активному отдыху и приверженность здоровому образу жизни. Латыповой удалось обогнать по общим итоговым баллам представительниц Италии и Мексики, которые соответственно заняли второе и третье места.

Елена имеет опыт в конкурсах красоты разного уровня. Год назад она стала второй в Международном конкурсе «Мисс Земля». Латыповой 24 года. Она студентка Тюменского университета. Девушка не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит участвовать в конкурсах, так как хочет прославить свою страну и родной город. Земляки уже написали Елене на ее страницу в социальной сети множество поздравлений и приветственных слов. Сибирская красавица очень популярна в Тюмени. Девушка участвует в городских мероприятиях и модельных показах.