Казанский бренд обвинили в разжигании межнациональной розни

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Конфликт произошел после того, как ряд сетевых изданий столицы Татарстана обратил внимание на принты новой линии женских футболок.

Казанский бренд «Святая» обвинили в разжигании межнациональной розни, так как надписи на спортивной одежде содержали понятия «маржа» и «маржа тугел», что в переводе обозначает «русская» и «не русская». Таким образом, по мнению пользователей, были обозначены обиходные «ярлыки», считающиеся обидными для русских девушек в Татарстане.

Хотя спорные надписи и были впоследствии удалены производителями, руководство бренда «Святая» продолжает отстаивать свою позицию в социальных сетях. По мнению казанских дизайнеров, в принтах нет ничего оскорбительного, просто их превратно поняли, переведя шутку в политическую площадь. В блогосфере дискуссия продолжается. Наиболее трезвомыслящие авторы призывают не искать «черную кошку в темной комнате», во избежание социальных конфликтов. Политологи считают, что подобные темы поднимать весьма опасно в многонациональной стране.