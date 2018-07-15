«Обещание выполнили, но не заморачивались»: жители Краснодара жалуются на вытесняющие «летники»

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Множество кафе были обустроены «летниками» в Краснодаре. Власти пообещали, что займутся тем, чтобы заведения не выглядели, как обычные «наливайки».

Евгений Первышов выполнил своё обещание и проследил за тем, чтобы «летники» были установлены. При этом, главным условием было минимально усложнить передвижение пешеходов. Работа была проведена успешно и улица Красная кардинально преобразилась, однако не все условия смогли выполнить. Не одна тысяча жителей Краснодара уже жаловалась на реализацию плана.

Иногда их буквально вытесняют с тротуара, заставляя таким образом передвигаться по проезжей части. Гневные комментарии и отзывы буквально сотрясают всевозможные социальные сети, а люди жалуются и пришли к мнению, что лучше бы нововведение не было принято вовсе. «Обещание выполнили, но не заморачивались»,- пишет один из гостей города.