«Стоянка запрещена!»: В Ставрополе от водителей за деревьями прячут знак

Сегодня, 09:02

Причем на участке улицы Кавалерийской активно работают эвакуаторы. Об инциденте рассказали в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Нетипичный Ставрополь».

В Ставрополе от водителей за деревьями намеренно прячут знак, означающий «стоянка транспорта запрещена». К такому выводу пришли пользователи Сети после публикации соответствующего видео. Инцидент зафиксирован на участке улицы Кавалерийской, причем там активно работают эвакуаторы.

Посредствам социальных сетей неравнодушным удалось предупредить множество водителей, которые оказывались в такой ловушке. Юзеры советуют обратиться с претензией в администрацию и заявить, что знак действительно не видно. Кажется, будто уполномоченные лица специально спрятали знак за деревьями, чтобы больше «клиентов» были вынуждены оплачивать штраф и забирать свой транспорт со стоянки, куда его доставил эвакуатор, честно выполняющий свою работу.