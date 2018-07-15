«Восторг 18+»: Бразилец из мемов просит у Путина гражданство России

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Журналист снимает на эту тему клип, размахивая паспортом. В соцсетях скептики пророчат ему будущее на стройке с бетономешалкой.

Бразилец из мемов, который выразил свой восторг для публики 18+, просит у Владимира Путина гражданство России. После фразы «Россия это *восхитительно*!», он стал героем Сети и теперь каждый хочет познакомиться с экспрессивным журналистом из Бразилии.

Иностранец понял, как и чем он произвел фурор на россиян, и продолжил эту тему. Теперь он снимает клип, где не устает повторять свой восторг с использованием русского мата, размахивает паспортом в компании девушек и просит о предоставлении российского гражданства. Естественно, никто не воспринимает слова бразильца всерьез, скорее всего, этот человек успешно ловит хайп и станет знаменитым не только у себя в стране и в России, но и во всем мире.