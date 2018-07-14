1101 НЛО зафиксирован в Канаде в 2017 году

Вчера, 23:03

Группа уфологов опубликовала данные прошлогоднего опроса. Исследователи выяснили, что канадцы каждый день видят не менее трех НЛО.

Учет ведется авторитетными специалистами с 1989 года. Они сообщают, что количество доказанных случаев ежегодно растет. За все время существования организации специалистам удалось зафиксировать почти 20 тыс. пришествий инопланетян в Канаде.

Специалисты Ufology Research имеют доступ к данным различных, в том числе правительственных, организаций, занимающихся сбором сведений об космических летательных аппаратах. Ufology Research акцентирует внимание общественности на достоверности наблюдений, предоставляя желающим возможность ознакомиться с деталями и изучить все аргументы. Источниками информации Ufology Research являются уважаемые здравомыслящие люди: полицейские, лётчики, врачи, ученые и другие достойные члены общества, в рассказах которых не приходится сомневаться.

В 2017 году в Канаде зафиксирован всего 1101 случай наблюдения за летающими объектами, что совсем немного по сравнению с рекордными 2000 в 2012 году. Но, стоит отметить, что в прошлом году в отчет включили только подтвержденные случаи инопланетной активности. В качестве доказательств принимали фотографии или групповые свидетельства.