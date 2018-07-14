ОМС нашел нарушения в больнице, на которую пожаловались Путину

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«Прямая линия» с президентом принесла плоды в очередной раз и поставила чиновников на место.

Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) нашел нарушения в больнице Владимирской области, на которую пожаловались Путину. Причиной жалобы людей стало отсутствие возможность получать медицинскую помощь из-за закрытия учреждения. Пациенты были вынуждены при необходимости преодолевать огромный путь для визита к специалисту. Два дня тому назад губернатор области встретилась с людьми.

Директор территориального фонда ОМС Ольга Ефимова сообщила, что в ходе проверки Александровской районной больницы и Струнинской городской больницы в частности были выявлены нарушения. Главным фактом стало несоответствие в отчетности лекарственных препаратов. Теперь предстоит разобраться в причинах такой халатности и наказать виновных за должностные преступления.