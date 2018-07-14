Владельцы собак выразили негодование за статью в журнале про «собак-паразитов»

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На издательство обрушились множество плохих отзывов на данную статью.

Один из журналистов, Крис Рид, опубликовал статью в журнале с провокационным названием «Давай начистоту, Америка: собаки - это паразиты, а не лучшие друзья человека». Он утверждает, что привязанность собак к людям - это лишь эволюционный механизм и что эти животные просто привыкли, что их кормят и заботятся о них именно люди. Вот и вся любовь, собственно. Таким образом, он назвал собак лишь меркантильными паразитами, о чем позже очень сильно пожалел.

Многие читатели журнала, в котором была опубликована статья выразили мнение, что данный журналист некомпетентен в вопросе о животных и не может ничего утверждать с научной точки зрения. Его статья - сплошные глупые догадки и нелогичные выводы. Некоторые владельцы собак, сокрушаясь о том, что их любимцев обозвали паразитами, выложили фотографии со своими питомцами в социальные сети с подписями и выразили негодование: «Неужели эти преданные глаза способны обмануть?» и «Давайте оценим насколько они похожи на паразитов». Даже официальный Twitter сервиса словарей Dictionary.com высказался, что с точки зрения лингвистики собаки - не паразиты. Многие комментарии пользователей социальных сетей лучше оставить за кадром, потому как недовольные владельцы собак очень сильно ругали некомпетентного «журналюгу».

Издательство извинилось перед своими читателями и пообещало принять меры.