Минздрав назвал «некорректными» сообщения об увеличении количества ВИЧ-инфицированных

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По информации из управления статистики количество инфицированных граждан только в Москве выросло более, чем на 20%.

Согласно официальным статистическим данным, за прошлый год количество новых случаев заражения ВИЧ в Москве увеличилось почти на пятьсот, а всего их зарегистрировано более трех тысяч. Теперь Минздрав выражает недовольство заголовками СМИ, которые сообщают об увеличении процента заболеваемости в 1,2 раза.

В российском Минздраве назвали приведенные цифры «некорректными», там настаивают на том, что выводить процентное соотношение в конкретно этом случае неправильно. Представители Министерства здравоохранения пояснили, что при такой форме подсчета самое незначительное увеличение может выглядеть как настоящая эпидемия ВИЧ.

Но ситуация в Москве, несмотря на негативную статистику, все же лучше чем в других регионах. Лидерами по количеству новых случаев ВИЧ, согласно данным Министерства, стали Сибирский федеральный округ, где хуже всего дела обстоят в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, после него идет Приволжье, а на третьем месте - Уральский федеральный округ.

Минздрав не называет общее число ВИЧ-инфицированных, но согласно данным других ведомств, их количество превысило 1 млн 200 тыс.