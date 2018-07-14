В Ленобласти местные жители «похоронили» асфальт

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Люди постебались над чиновниками, ответственными за ремонт дорог в регионе.

В Ленобласти местные жители устроили оригинальную акцию протеста против бездействия властей, нежелающих ремонтировать проезжую часть. Люди с активной гражданской позицией «похоронили» асфальт по православному обряду. Посреди дороги во Всеволжском районе близ деревни Щеглово они установили могильный крест. На нём была размещена табличка с надписью «Асфальт Щегловских дорог. Покойся с миром». Фотографии данного перформанса появились в сети. Когда именно разместили крест, не известно, авторы инициативы также себя никак не обозначили. Вместе с тем не все пользователи одобрили такую форму протеста. Некоторые участники обсуждения из числа жителей региона заметили, что в ночное время суток крест, торчащий посреди дороги может до смерти напугать водителя.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге «по-новому» ремонтируют ямы. О применении «нанотехнологий» сообщили местные жители.