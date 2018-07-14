Роскачество намерено ужесточить контроль производства пива и коньяка

Сегодня, 18:21

Каждая третья бутылка коньяка в России производится без использования виноградного спирта. Для этого применяются иные ингредиенты.

Роскачество намерено всерьёз взяться за эту проблему. Ведомство намерено ужесточить контроль производства не только коньяка, но и пива.

Для этого будут разработаны специальные методики, которые в настоящее время отсутствуют. Для пива определят, каким должно быть соотношение солода с неположенными продуктами. Затем всё это закрепят соответствующим ГОСТом.

Такую информацию предоставил Максим Протасов, возглавляющий Роскачество.

Он дал пояснения, что по требованию их ведомства, в пиве должно быть не менее 80% солода и не больше 20% ячменя или других злаков. В законодательстве других стран мира закреплены именно такие требования.

В России пока отсутствует методика подсчёта доли солода в пиве. Роскачество уже представило свои предложения по этому вопросу.

Осталось их внедрить и ужесточить контроль за производством этих напитков, чтобы каждая третья бутылка 3-летнего коньяка не была фальсификатом.