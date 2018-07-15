В небе над Орском жители обнаружили НЛО

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Люди пытаются найти нечто необъяснимое, а скептики неустанно это опровергают.

Сообщается, что жители Орска обнаружили в небе некие летающие огненные шары. По их словам сначала он был один, а потом рассыпался на несколько объектов, что было похоже на метеоритный дождь.

Такое явление наблюдалось не только над Орском, но еще и в районе Домбаровки. Местные жители утверждают, что это были некие летающие тарелки, в общем, НЛО. Однако скептики говорят, что это связано только с очередным фестивалем воздухоплавателей, а мигание обусловлено постоянным поджогом специальной горелки.

Люди стремятся обнаружить нечто необъяснимое практически постоянно, а потом они хотят это объяснить. Так и случилось в Краснодаре. Форма объекта, который был обнаружен, напоминала огненную стрелу, зависшую в воздухе. Также в Таганроге местные жители увидели десятки НЛО, которые пронеслись над ними в небе. Некоторые пользователи социальных сетей шуточно предположили, что инопланетяне просто слетаются на Чемпионат мира по футболу.