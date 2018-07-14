В Башкирии не привитым детям будет закрыт вход в детский сад

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Родители недовольны решением комиссии и требуют пересмотра данного распоряжения.

В Башкирии не привитые от кори дети не смогут посещать детские сады и школы, таково было требование в распоряжении руководителя Управления Роспотребнадзора РБ. Родители обеспокоены таким исходом дел, так как у некоторых детей существует отвод от прививок и в таком случае не привитым детям придется остаться дома в одиночестве, потому как всем нужно на работу, и подобное решение ситуации матерей не устраивает.

В Роспотребнадзоре республики посоветовали отвести ребенка к педиатру и, если есть противопоказания прививке от кори, ребенка рекомендуется оставить дома, по всей видимости, с кем угодно или нанимать няню.

Ранее сообщалось, что в детский сад также могут не принять ребенка без пробы Манту. Данная прививка должна происходить два раза в год и в случае отсутствия документа, подтверждающего, что ребенок получил данную пробу, ему будет закрыт вход в детский сад в некоторых регионах России. Ситуация похожа на ту, что связана с корью: родители, у которых дети имеют противопоказания к данной прививке, уверены, что им не могут отказать в принятии в детский сад или школу. Потому как, если невозможно сделать прививку, то ребенок останется без посещения необходимых ему учебных заведений.