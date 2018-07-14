На востоке Москвы появятся 150 парковочных мест

Сегодня, 17:14

Представитель пресс-службы ГКУ "ЦОДД" сообщил, что принято решение об изменении схемы автомобильного движения на двух улицах востока Москвы.

С воскресенья, 15 июля, будет введено одностороннее движение на участке 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону улицы Металлургов и на 11-м проспекте Новогиреева от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта.

Одновременно на участке улицы Мартеновская от улицы Металлургов до Федеративного проспекта вводится двустороннее движение.

Эти меры дадут возможность эффективнее использовать имеющиеся автодороги, улучшат связность районов, а также дадут возможность оборудовать новые места для парковки, нехватка которых является проблемой больших городов.

В результате на 9-м проспекте Новогиреева появится 27 новых парковочных мест, а на 11-м проспекте будет организовано целых 134 паркоместа.

ЦОДД призывает водителей обращать внимание на вновь появившиеся дорожные знаки и изменившуюся разметку.

Нехватка полезных площадей в Москве делает обустройство новых наземных парковок почти невыполнимой задачей. А ведь у мест массового посещения они обязательно должны быть, ведь, например, посетителям торговых центров, культурно-массовых учреждений где-то надо оставлять свои автомобили на время нахождения владельцев внутри помещения.

Поэтому приходится в вопросе изыскания новых площадей для паркомест рассматривать возможности изменения схем движения автотранспорта.