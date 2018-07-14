Шендерович прокомментировал смерть Петра Офицерова

Сегодня, 16:59

Мужчина был, по мнению большинства, хорошим другом и просто отличным человеком.

Петр Офицеров умер в возрасте 44 лет, по предварительной версии, от инсульта. Он был близким другом Алексея Навального и вместе с ним был осужден по громкому делу «Кировлеса». Друзья были обвинены в хищении в особо крупных размерах и приговорены к 5 и 4 годам лишения свободны. Однако, позже Кировский суд изменил свое решение и дал тот же срок, но теперь уже условно. Петр и Алексей обратились в Европейский суд по правам человека и там решением суда было обозначено, что толкование закона о хищении было неверным и дело перепутали с обычной предпринимательской деятельностью. Приговор был отменен. Через некоторое время, по непонятным причинам, он снова вступил в силу. Пользователи сети интернет были уверены, что это связано с предстоящими выборами в кресло президента РФ, но информация так и не была ни опровергнута, ни подтверждена.

"Петр Офицеров. Почти забытый нами, раритетный стандарт приличного человека. Он пошел в тюрьму не за политические убеждения, а потому что не захотел - не мог! - сделать ложного доноса. Светлая память этому замечательному человеку. У него осталось пятеро детей. Я думаю, его близким стоит помочь сегодня не только словами" - так прокомментировал смерть Петра Офицерова Виктор Шендерович. Он восхищается мужчиной, потому как тот даже под давлением силовиков не захотел писать ложный донос на друга.