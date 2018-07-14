Жители Курска все чаще жалуются на хамство в больницах

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Один из экспертов утверждает, что медики перестали видеть в пациенте обычного человека.

Одна из жительниц Курска пришла в поликлинику для того, чтобы получить талон на инсулин, но случилось так, что она забыла паспорт. В регистратуре ей отказали в грубой форме, главный врач также отказался войти в положение пациентки. А комитет здравоохранения вообще сообщил, что жалобы они принимают на рассмотрение только в письменной форме и ответ она может получить только через некоторое время. Женщине пришлось уйти ни с чем.

Начальник комитета здравоохранения Андрей Коновалов вообще судит о ситуации с другой стороны. По его словам, проблема была лишь в том, что женщина закреплена сразу за двумя поликлиниками и паспорт необходим был для переоформления. Без него никаких талонов регистратура, в любых больницах города, выдавать не имела права.

Однако, Роман Алехин, эксперт ОНФ по проекту «Оценка доступности медпомощи», уверен, что жители Курска все чаще жалуются на хамство, потому что медработники перестали видеть в пациенте такого же человека, как они сами. По его словам, врачам и медперсоналу необходимо изучить приемы этикета и понять, что пациенты обращаются в больницу как простые люди и хотят получить реальную помощь.