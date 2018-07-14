В областном перинатальном центре Рязани умер младенец

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О смерти новорожденного сообщил анонимный пользователь. Младенец скончался утром 12 июля, сообщила женщина, которая в момент инцидента была там.

В Рязанском областном перинатальном центре пока не комментируют эту информацию. Мать покойного малыша позднее прокомментировала инцидент. Женщина уточнила, что ее ребенок умер 10 июля, и осудила порыв анонимного пользователя, которые привселюдно обсудил ее горе.

Мать отметила, что врачи не виновны в смерти новорожденного, они до последнего боролись за его жизнь. Также медики сейчас продолжают оказывать помощь в реабилитации матери, которая лишилась ребенка.