Навальный шокирован смертью Офицерова

Сегодня, 13:08

Оппозиционер сообщил, что для него поверить и физически принять это совершенно невозможно. Он отметил, что лишь за неделю до этого они с ним отмечали пятилетие своего спасения.

Два дня назад Офицерова уже положили в больницу. Его жена сообщила Навальному, что всё закончится хорошо. Тот пообещал по возвращении в Москву, сразу же проведать больного.

Навальный шокирован смертью многодетного отца, и написал о нём: "Не успел. Нет больше с нами молодого, цветущего, 43-летнего мужчины. Отца шестерых детей."

Оппозиционер сообщил, что на Петра Офицерова он смотрел, как на «человека из книжки». Система выбивала из него ложные показания. И только ради этого ему ломали и бизнес, и жизнь.

Навальный полагает, что у системы был особый расчёт. Поломать человека, у которого пять детей (на тот момент), намного проще. И «каток» покатился, но Офицерова в асфальт вдавить не смог.

Тот считал, что, несмотря на приговор» никто не сможет детям сказать, что их отец вёл себя «как сволочь».

Когда ему объявили 4 года реальной колонии, жена едва не свалилась с ног.

Затем, продолжил Навальный, их вместе везли в автозаке, и он спросил Офицерова через стенку, не жалеет ли он. Тот ответил, не ты один хочешь оставаться честным человеком.

В завершении Навальный пожелал Офицерову спать спокойно, потому что он настоящий честный человек.

Повторное судебное рассмотрение приговор Навальному оставило в силе, а в отношении Офицерова реальная колония была заменена на условное наказание.