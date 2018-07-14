Обнародована программа авиашоу-2018 в Новосибирске

Сегодня, 12:30

Это единственное подобное мероприятие, на котором будет звучать живая музыка симфонического оркестра. Он будет исполнять, как классику, так и песни Муслима Магомаева.

Грандиозное авиашоу-2018 под Новосибирском пройдёт 5 августа. Оно будет продолжаться в Мочище не менее 5,5 часов. Уже обнародована его программа.

Под Новосибирском покажут мастерство воздушные асы со всей страны. В авиашоу участвуют 90 летательных аппаратов, 450 участников и 70 парашютистов. Конечно же, не обойдётся без «Соколов России», «Барсов» и «Руси».

Посетители авиашоу под Новосибирском смогут увидеть многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35. Над аэродромом пронесутся четыре самолёта. Увидит Мочище и Су-34, и Л-39.

Вертолёты Робинсон R-44 полетят группой с флагами.

Также со всех уголков Сибири прилетят частные самолёты. Они покажут трюки, которые можно делать в воздухе на этих «малышах».

Смогут гости шоу увидеть и настоящие раритеты. В частности, это Douglas, выпущенный в 1947 году, который прилетит из Сургута. Помимо того, это вертолёт Ми-1 и настоящий герой Великой Отечественной По-2.

Посетить авиашоу можно всей семьёй. Вход бесплатный. Возрастные ограничения отсутствуют. Будет организована работа полевой кухни и летних кафе.

В шоу примут участие артисты Новосибирского фестивального симфонического оркестра, объединяющего многие творческие коллективы города. Многие приедут в Мочище именно, чтобы послушать живую игру музыкальных инструментов.